Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

L'osservatore Palma: "Hansen del Bodo il nuovo Hojlund. Borussia, che talento Kabar"

L'osservatore Palma: "Hansen del Bodo il nuovo Hojlund. Borussia, che talento Kabar"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:05Altre Notizie
TMWRadio Redazione

A TMW Radio, durante Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre giovani delle avversarie delle squadre italiane in Champions.

Furkan Kocak (02-03-2008), centrocampista centrale/trequartista turco del Galatasaray. Nazionale Under 18 ed ex capitano della fortissima rappresentativa Under 17 turca. Cresciuto nelle giovanili del Galatasaray, il suo è stato un percorso colmo di vittorie di squadra e di premi personali. Centrocampista centrale che interpreta benissimo il ruolo di mezzala d’attacco in un centrocampo a tre. In caso di necessità può essere utilizzato anche da trequartista, data la sua grande tecnica di base e la sua buonissima inventività. Da questa stagione è aggregato spesso con la prima squadra e nelle ultime partite di Champions League è andato in panchina.
Somiglianza: Orkun Kökçü (Besiktas)
Valore di mercato: 5 milioni €            

Almugera Kabar (06-06-2006), terzino sinistro tedesco del Borussia Dortmund. Fisico, velocità e grande disponibilità, le caratteristiche primarie di questo terzino sinistro nazionale tedesco Under 20. Di origini libiche, è cresciuto nelle giovanili dell’Husten per poi passare al Borussia Dortmund nell’estate del 2019. Grande corsa sulla fascia, piede mancino di altissima sensibilità e spirito di sacrificio ne fanno uno dei 2006 più promettenti del calcio tedesco. Ottimo protagonista delle giovanili giallonere, nell’estate del 2024 è salito in prima squadra e ad ottobre dello stesso anno ha esordito in Bundesliga. Campione del mondo e d’Europa Under 17.
Somiglianza: Patrick Dorgu (Manchester United)
Valore di mercato: 7 milioni €  

Mikkel Bro Hansen (25-01-2009), punta centrale danese del Bodo/Glimt. Giovanissimo e fortissimo capitano della Danimarca under 17. Attaccante centrale dalle innate doti di bomber. Fisico, bravo negli gli spazi, ottimo nel controllo della palla, e seppur molto alto, davvero bravo nel dribbling. Cresciuto in patria nell’Aarhus, a febbraio 2025 è passato, a titolo gratuito, al Bodo/Glimt. Arrivato in Norvegia è stato inserito subito in prima squadra viste le sue straordinarie doti realizzative viste nei campionati danesi giovanili. Con il Bodo ha collezionato nove presenze (non tutte dal primo minuto) ed ha realizzato sette goal. Una presenza in Champions.
Somiglianza: Rasmus Hojlund (Napoli)
Valore di mercato: 4 milioni €

Articoli correlati
L'osservatore Palma: "Juve, guarda Unyay del Gala. Inter, un altro Sucic nel Bodo"... L'osservatore Palma: "Juve, guarda Unyay del Gala. Inter, un altro Sucic nel Bodo"
L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo" L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo"
Sampdoria, tegola Palma in difesa: infiammazione al tendine e almeno 15 giorni di... Sampdoria, tegola Palma in difesa: infiammazione al tendine e almeno 15 giorni di stop
Altre notizie Altre Notizie
L'osservatore Palma: "Hansen del Bodo il nuovo Hojlund. Borussia, che talento Kabar"... TMW RadioL'osservatore Palma: "Hansen del Bodo il nuovo Hojlund. Borussia, che talento Kabar"
AFA sotto inchiesta, il campionato argentino si ferma per un turno AFA sotto inchiesta, il campionato argentino si ferma per un turno
"Non è che mi stai truffando?". Sì: condannato l'uomo che aveva rubato un Rolex a... "Non è che mi stai truffando?". Sì: condannato l'uomo che aveva rubato un Rolex a Modolo
La Juventus senza attaccanti e ora anche senza portiere...il pensiero di Roberto... La Juventus senza attaccanti e ora anche senza portiere...il pensiero di Roberto Beccantini
Calciomercato Inter, Ausilio già operativo per costruire la nuova squadra. Ecco dove... Calciomercato Inter, Ausilio già operativo per costruire la nuova squadra. Ecco dove interverrà
Brividi Viola, una vittoria che vale doppio. La Fiorentina adesso è una squadra Brividi Viola, una vittoria che vale doppio. La Fiorentina adesso è una squadra
Juventus e Comolli avanti insieme ma il banco di prova sarà la prossima stagione Juventus e Comolli avanti insieme ma il banco di prova sarà la prossima stagione
Riccardo Trevisani analizza il Cagliari: "Almeno 12 squadre più forti in A, difesa... Riccardo Trevisani analizza il Cagliari: "Almeno 12 squadre più forti in A, difesa da rinforzare"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
5 D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
Immagine top news n.1 Infortunio Baturina, c'è l'esito degli esami: il Como perde il suo talento, ecco per quanto
Immagine top news n.2 Verona, parla Sogliano: "Classifica drammatica, ma leggere certe cose è sleale"
Immagine top news n.3 Le prime sette fanno un altro campionato. Ma occhio alla variabile Lazio per la corsa all'Europa
Immagine top news n.4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Immagine top news n.5 Napoli, De Bruyne con cautela: Conte lo prepara per il rush finale, sarà un rientro alla Lukaku
Immagine top news n.6 La Juventus passa dalle parole ai fatti: vicinissimo il rinnovo di McKennie fino al 2030
Immagine top news n.7 Disastro Tottenham, rischio retrocessione concreto. Tudor commette lo stesso errore di Frank
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.3 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'osservatore Palma: "Hansen del Bodo il nuovo Hojlund. Borussia, che talento Kabar"
Immagine news Serie C n.2 Pillon: “Il Vicenza ha già vinto il campionato. Catania? 5 punti non sono tanti da recuperare"
Immagine news Altre Notizie n.3 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 A Gasperini piace Bernasconi: dopo il no dell'Atalanta a gennaio, nuovo assalto estivo Roma
Immagine news Serie A n.2 Ronaldo stasera a San Siro. Nel '97 guidò la rimonta con lo Strasburgo: chi c'era in quell'Inter
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Joao Mario: "Qui per una scelta tattica. Permanenza? Penso solo al presente"
Immagine news Serie A n.4 Cairo: "La contestazione non aiuta ma ora penso a risolvere i problemi del Torino"
Immagine news Serie A n.5 L'ex vice-ct della Turchia su Yildiz: "La Juve non lo aiuta a diventare uno dei top al mondo"
Immagine news Serie A n.6 Borussia Dortmund, rifinitura in corso verso l'Atalanta: Kovac spera di recuperare due giocatori
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, si lavora ai rinnovi di contratto: ai dettagli per Busio, aperte le trattative con Haps
Immagine news Serie B n.2 Nuovo socio per il Venezia: è l'imprenditore statunitense Tim Leiweke
Immagine news Serie B n.3 La porta del Pescara parla norvegese: tesserato il classe 2005 Brondbo
Immagine news Serie B n.4 Bisoli fa le carte alla Serie B: "Venezia la più forte, ma anche il Monza ha tutto per la A"
Immagine news Serie B n.5 Begic, l'agente: "Per giocare alla Samp servono le palle, lui non ha paura. E vorrebbe rimanere"
Immagine news Serie B n.6 Tegola in difesa per la Reggiana: si ferma Bozzolan. Frattura al quinto metatarso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pillon: “Il Vicenza ha già vinto il campionato. Catania? 5 punti non sono tanti da recuperare"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Girone A: quando può vincere il campionato il Vicenza?
Immagine news Serie C n.3 Serie C, gli arbitri della 29ª giornata per i tre gironi: Salernitana-Catania a Manedo Mazzoni di Prato
Immagine news Serie C n.4 Casertana, tesserato il difensore Pietro Martino: era con la squadra da oltre un mese
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, cronistoria di un esonero annunciato. Naufraga il progetto di Faggiano
Immagine news Serie C n.6 La Samb non ha fretta, ma è comunque caccia al nuovo Ds. Spunta anche il nome di Mussi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV