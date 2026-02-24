TMW Radio L'osservatore Palma: "Hansen del Bodo il nuovo Hojlund. Borussia, che talento Kabar"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre giovani delle avversarie delle squadre italiane in Champions.

Furkan Kocak (02-03-2008), centrocampista centrale/trequartista turco del Galatasaray. Nazionale Under 18 ed ex capitano della fortissima rappresentativa Under 17 turca. Cresciuto nelle giovanili del Galatasaray, il suo è stato un percorso colmo di vittorie di squadra e di premi personali. Centrocampista centrale che interpreta benissimo il ruolo di mezzala d’attacco in un centrocampo a tre. In caso di necessità può essere utilizzato anche da trequartista, data la sua grande tecnica di base e la sua buonissima inventività. Da questa stagione è aggregato spesso con la prima squadra e nelle ultime partite di Champions League è andato in panchina.

Somiglianza: Orkun Kökçü (Besiktas)

Valore di mercato: 5 milioni €

Almugera Kabar (06-06-2006), terzino sinistro tedesco del Borussia Dortmund. Fisico, velocità e grande disponibilità, le caratteristiche primarie di questo terzino sinistro nazionale tedesco Under 20. Di origini libiche, è cresciuto nelle giovanili dell’Husten per poi passare al Borussia Dortmund nell’estate del 2019. Grande corsa sulla fascia, piede mancino di altissima sensibilità e spirito di sacrificio ne fanno uno dei 2006 più promettenti del calcio tedesco. Ottimo protagonista delle giovanili giallonere, nell’estate del 2024 è salito in prima squadra e ad ottobre dello stesso anno ha esordito in Bundesliga. Campione del mondo e d’Europa Under 17.

Somiglianza: Patrick Dorgu (Manchester United)

Valore di mercato: 7 milioni €

Mikkel Bro Hansen (25-01-2009), punta centrale danese del Bodo/Glimt. Giovanissimo e fortissimo capitano della Danimarca under 17. Attaccante centrale dalle innate doti di bomber. Fisico, bravo negli gli spazi, ottimo nel controllo della palla, e seppur molto alto, davvero bravo nel dribbling. Cresciuto in patria nell’Aarhus, a febbraio 2025 è passato, a titolo gratuito, al Bodo/Glimt. Arrivato in Norvegia è stato inserito subito in prima squadra viste le sue straordinarie doti realizzative viste nei campionati danesi giovanili. Con il Bodo ha collezionato nove presenze (non tutte dal primo minuto) ed ha realizzato sette goal. Una presenza in Champions.

Somiglianza: Rasmus Hojlund (Napoli)

Valore di mercato: 4 milioni €