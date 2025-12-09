TMW Radio L'osservatore Palma: "Inter, occhio che Ngumoha del Liverpool ha grandi qualità"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha parlato di tre giovani che incontreranno le squadre italiane in Champions.

Josh Acheampong (05-05-2006), difensore centrale inglese del Chelsea. Grande fisicità e ottima tecnica di base. Molto bravo in marcatura e dominante nel gioco aereo, dotato di ottima velocità può essere schierato anche terzino destro dove dimostra ottima attenzione difensiva e buona propositività. Prodotto delle giovanili del Chelsea, dopo aver brillato in Under 21 lo scorso anno è stato promosso in prima squadra partecipando anche, da protagonista, alla vittoria della Conference League dei blues. In questa stagione tre presenze in Champions League. Nazionale Under 21 inglese.

Somiglianza: Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

Valore di mercato: 16 milioni €

Rio Ngumoha (19-08-2008), esterno d’attacco/seconda punta inglese del Liverpool. Enfant prodige del calcio inglese, giovanissimo ma già molto quotato nel calcio inglese. Prodotto del Chelsea dove con le giovanili ha messo in mostra grandissime doti, dribbling, facilità nel saltare l’uomo, tecnica di altissimo livello, velocità di pensiero e senso del goal molto sviluppato. Nell’estate del 2024, a scadenza di accordo con il Chelsea, è passato al Liverpool che lo ha inserito in Under 18 e poi lo ha promosso in prima squadra viste le sue grandi prestazioni. In questa stagione 5 presenze in Premier e l’esordio in Champions League.

Somiglianza: Raheem Sterling (Chelsea)

​​​​​​​Valore di mercato: 18 milioni €

Andreas Schjelderup (01-06-2004), esterno d’attacco/punta centrale norvegese del Benfica. Nazionale maggiore norvegese dotato di classe, versatilità e creatività. Cresciuto nel Bodo/Glimt, a sedici anni passa ai danesi del Nordsjaelland dove mette in mostra tutti i suoi numeri e la sua grande maturità a dispetto dell’età. Nel 2023 viene acquistato dal Benfica che lo paga 12,5 milioni € e lo lascia un anno in prestito in Danimarca. Tornato a Lisbona è presto diventato uno dei migliori interpreti della squadra lusitana. Interpreta bene il ruolo di esterno d’attacco, di prima punta e anche di trequartista. Molto stimato da Mourinho.

Somiglianza: Anthony Gordon (Newcastle)

​​​​​​​Valore di mercato: 18 milioni €