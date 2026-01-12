L'urlo di Conte

Il vice Stellini al suo posto: 'e' abituato a non parlare se prende il rosso'

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Calcia un pallone lontano dopo il rigore concesso all'Inter, e' espulso, urla 'vergognatevi' al quarto uomo e alla fine non si presenta a parlare in tv. "Lo fa di solito, quando ha preso un rosso: speriamo non succeda piu'...", spiega ai microfoni di Dazn Cristian Stellini, vice del tecnico del Napoli che lo sostituisce anche nelle interviste dopo l'elettrico 2-2 con l'Inter a San Siro, per elogiare "la grande prova di carattere e gioco della squadra". "Lo sfogo di Conte? Era per lo svantaggio - ha detto Stellini - Non discutiamo l'episodio, e' stata una settimana complicata e dovremmo riavvolgere il nastro e non vogliamo farlo". "Il mister già altre volte dopo un'espulsione ha deciso di non venire a parlare - ha aggiunto Stellini - Speriamo che non succeda ancora perché significherebbe che non è espulso.

E questo ci rende tutti più felici. Non mi soffermerei sull'episodio del rigore. La reazione di Conte era legata al gol subito, non all'episodio nello specifico", Domenica scorsa il Napoli aveva protestato per le decisioni arbitrali nella partita in casa col Verona, mentre le settimane che hanno preceduto Inter-Napoli erano state caratterizzate da polemiche a distanza tra Conte e Chivu sul valore delle contendenti scudetto e sulle favorite per la vittoria finale. (ANSA).