Inter-Napoli, gol e show. La Stampa evidenzia: "Finisce pari, Conte espulso"

È stato un autentico spettacolo il faccia a faccia tra Inter e Napoli a San Siro, con Dimarco e Calhanoglu a illudere i nerazzurri del successo casalingo finché McTominay ha sfoderato la doppietta. "Finisce pari, Conte espulso", titola in taglio alto La Stampa a proposito dell'ex allenatore della Juventus, allontanato dal campo e spedito nei tunnel dopo il momentaneo gol del 2-1 del centrocampista turco di Chivu.

Il motivo dell'espulsione di Antonio Conte? Per evidenti proteste - con tanto di lancio del pallone furente - in merito all'assegnazione di un calcio di rigore guadagnato da Henrikh Mkhitaryan per fallo (pestone) preso da Di Lorenzo. Dal dischetto si è presentato Hakan Calhanoglu, che al 73' ha spiazzato Milinkovic-Savic e, aiutato dal tocco del palo, ha insaccato il 2-1 per l'Inter.