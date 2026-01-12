Calciomercato Inter, a gennaio si prepara il grande mercato estivo

L'Inter non ha alcuna fretta di muoversi nel mercato di gennaio. Le priorità sono esterno destro e difensore centrale, i quali però non saranno assolutamente dei tappa buchi. Innesti dovrebbero arrivare, ma solamente dopo un'attenta valutazione da parte della dirigenza. "Giocatorini", giovani, non è il caso di acquistarli adesso, anzi, neanche in futuro.

Marotta ha in serbo gli assi da sfoggiare in estate



Bernardo Silva è il nome che la nostra redazione ha lanciato tempo fa e continua a tenere ancora vivo. Perché? E' uno dei nomi ambiziosi che in estate si proverà a portare ad Appiano Gentile. Uno di quei profili che grazie alla sua presenza, riesce ad imprimere il giusto spirito al resto della squadra. Parliamo di un campione d'Europa, che sfortunatamente ha esultato per il traguardo proprio contro l'Inter. Comprare Bernardo Silva non va contro la politica di Oaktree? Si e no. La prioprietà si fida ciecamente dell'operato di Marotta, il quale ha esperienza nel campo dall'alba dei tempi. Il portoghese sarebbe proprio il giocatore che permetterebbe a Nico Paz di crescere sul piano caratteriale. L'argentino è il sogno assoluto dell'Inter, colui per il quale si faranno follie in estate. Un giocatore che però ha bisogno di un padre che possa indirizzarlo verso la strada giusta, quella della gloria professionale.

Bernardo Silva sarebbe proprio quel plus che rassicurerebbe anche il tifo interista, il quale attualmente ha tutt'altro che fiducia nella proprietà. Fermarsi all'operato nel mercato di gennaio non sarebbe adatto. I progetti non possono essere costruiti in una notte, ma neanche in un mese. Con Chivu si vogliono fare le cose per bene, motivo per cui si sta già lavorando per la sessione estiva. I nomi sul piatto ci sono, bisognerà solamente essere convinti quando arriverà il giorno delle trattative. Bernardo Silva si libererà a parametro zero a giugno, Nico Paz bisogna aspettare che ritorni a Madrid per intavolare una trattativa, per Stankovic si deve aspettare la fascia in cui attivare la recompra. Fate cucinare la coppia Marotta-Ausilio....