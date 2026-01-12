Oggi in TV, Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese ma anche altro: dove vedere le partite

C'è del calcio da poter seguire in televisione anche in data odierna, lunedì 12 gennaio 2026.

Si conclude a tutti gli effetti il programma della 20^ giornata di Serie A con i due posticipi del lunedì: apre nel tardo pomeriggio la sfida salvezza tra Genoa e Cagliari, chiude in prima serata il confronto dell'Allianz Stadium tra la Juventus e la Cremonese, ma non solo. In campo anche due partite di Serie C, con la super sfida tra Salernitana e Cosenza trasmessa in chiaro, ma anche il Liverpool in FA Cup e la Liga spagnola. Di seguito tutti gli appuntamenti in programma per oggi, con orario e canale di trasmissione delle singole partite.

18.30 Genoa-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Salernitana - Cosenza (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Giugliano - Picerno (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Juventus - Cremonese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Liverpool - Barnsley (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

21.00 Siviglia - Celta (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)