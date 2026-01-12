Calciomercato Juventus, Spalletti detta la linea

Le indicazioni del tecnico toscano alla dirigenza per le operazioni in entrata nel mercato di gennaio della Juventus: chi può fare posto

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Cremonese ha dato anche qualche indicazione sul mercato di riparazione dei bianconeri.

A proposito di Fabio Miretti, che secondo il padre dovrebbe rimanere alla Juve, il tecnico toscano si è detto totalmente d’accordo e convinto che il ragazzo possa migliorare ancora in alcuni aspetti.

A proposito del centrocampo, poi, Spalletti ha dichiarato di non aver chiesto nulla alla società, ma a proposito di occasioni, ha lasciato intendere che ci sono un paio di ruoli in cui i bianconeri non si sentono totalmente coperti. Uno è quello di Trequartista/esterno d’attacco, visto che Adzic dovrebbe finire in prestito e oltre a Yildiz ci sono Zhegrova e Conceicao che devono fare i conti con frequenti acciacchi.

L’altro ruolo in cui il tecnico della Signora si sente corto è quello di terzino/quinto di destra. A sinistra Cambiaso e Kostic danno abbastanza garanzie a “Lucianone”, mentre a destra Joao Mario non ha fatto breccia nel suo cuore (come in quello di Tudor) ed è lì che si sarebbero concentrate alcune discussioni con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Difficile parta Gatti, visto che la situazione dei centrali di difesa, da inizio stagione a oggi, non è mai stata propriamente rosea.