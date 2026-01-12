Calciomercato Fiorentina, Paratici pilota le scelte anche in Smart Working

Un passo alla volta, piccolo ma avanti, guardando con ottimismo il futuro. Lo dicono i giocatori con capitan De Gea in testa che posta ‘One step ahead’ (appunto ‘un passo avanti’), lo ha sottolineato Paolo Vanoli dicendo che “non ci dobbiamo soffermare sui 4 punti persi nel recupero con Lazio e Milan ma sulla prestazione e sui 2 punti conquistati contro due grandi squadre”.

Parole che non hanno più niente a che fare con la “paura” che ricorreva in ogni conferenza stampa e con la preoccupazione che traspariva nella faccia del tecnico e dei giocatori. Una svolta comunicativa voluta soprattutto da Fabio Paratici che pur a distanza (probabilmente sarà a Londra per il resto del mese, in attesa di liberarsi dal Tottenham, anche se in stretto contatto con Goretti per il mercato) ha chiesto subito di allontanare la negatività dallo spogliatoio e dalla Fiorentina per pensare e ragionare in maniera solo positiva.

Anche la tabella di marcia di 7 vittorie ed 8 pareggi fatta a Capodanno dal dg Ferrari, ritenuta inopportuna dai più (compresa chi scrive), risponde in fondo alla volontà di fissare alla squadra, scoraggiata dalla mancanza di risultati, un obiettivo raggiungibile per step, anche a piccoli passi come quello di ieri appunto. Da quel giorno la Fiorentina ha ancora 6 vittorie e 6 pareggi per la salvezza. Andiamo per gradi appunto, sperando in qualche accelerata improvvisa. Intanto positivo al momento è stato anche il mercato che da oggi entra nel vivo e la parola d’ordine per chi arriva dovrà essere, come per Solomon e Brescianini, entusiasmo e voglia di aiutare la Fiorentina, concetti ora imprescindibili.