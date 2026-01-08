Lazio-Fiorentina 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (35' st Hysaj), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic (30' Vecino); Isaksen (27' st Pedro), Cancellieri, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Nuno Tavares, Belahyane, Provstgaard, Serra. All.: Sarri
Fiorentina (4-1-4-1): de Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens (24' st Ranieri); Fagioli; Parisi (47' st Pablo Marì), Mandragora, Ndour (24' st Solomon), Gudmundsson (47' st Nicolussi Caviglia); Piccoli (16' st Kean). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Sohm, Kospo, Fortini, Kouadio, Kouamé. All.: Vanoli
Arbitro: Sozza
Marcatori: 7' st Cataldi (L), 11' st Gosens (F), 43' st rig. Gudmundsson (F), 49' st Pedro rig. (L)
Ammoniti: Pongracic (F), Cancellieri (L), Gosens (F), Parisi (F), Fagioli (F), Zaccagni (L)
