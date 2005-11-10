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Lutto nel mondo del giornalismo: scomparso Pietro Balzi, voce storica del mondo dei motori

Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 07:20Altre Notizie
07.11.2026 07:20Altre Notizie
Fonti preferite
Il giornalista sportivo chiamato "Colonnello" aveva 59 anni e ha rappresentato un punto di riferimento importante nel mondo dei motori
FotoTUTTOmercatoWEB

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. All’età di 59 anni è scomparsi il collega Pietro Balzi, storica voce del mondo dei motori e conosciuto con il soprannome “Colonnello”. Fra le testate per cui ha lavorato ci sono state SportItalia e Eurosport, e proprio quest’ultima ha voluto ricordarlo con un post pubblicato sui propri canali social:

Il messaggio della redazione di Eurosport

"Tutta la famiglia di Eurosport si unisce al dolore per la scomparsa di Pietro Balzi, storica voce dei motori. Ha raccontato le corse con competenza e passione, e ha lasciato un segno in chi ha lavorato al suo fianco e in tutti gli appassionati che per anni lo hanno ascoltato. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Colonnello".

La redazione di TuttoMercatoWeb.com si unisce al dolore della famiglia Balzi, a cui porge le più sentite condoglianze.

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