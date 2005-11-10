Venezia-Udinese 2-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic (39' st Helgason), Mazzocchi (24' st Haps); Yeboah (39' st Lauberbach), Adams. A disposizione: Montipò, Schingtienne, Busio, Rrahmani, Fanne, Thierry Correia, Bella-Kotchap, Sagrado, Dagasso, Duncan, Lisman, Toni Fernandez. All.: Nicola
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah (29' st Kabasele), Solet (42' st Miller), Palma; Vojvoda, Karlström, Piotrowski (20' st Chakvetadze), Kamara; Zaniolo (29' st Unai Gomez), Ekkelenkamp (42' st Bayo); Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Oier Zarraga, Bertola, Arizala, Vinciati, Ebosse, Jovanovic. All.: Zanetti
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 9' st Basic (V), 12' st aut. Moreno (V), 19' st Kike Perez (V)
Ammoniti: Mazzocchi (V), Palma (U)