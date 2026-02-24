Molti allenatori di Calcio hanno perso la moglie, ecco i casi più conosciuti

Diversi allenatori italiani hanno vissuto il dramma della perdita della moglie, tra i casi più noti ci sono Fabio Liverani, la cui ex moglie Federica è morta di tumore nel 2022, e Cesare Prandelli, che ha perso la moglie Manuela Caffi a causa di un tumore cerebrale, un'esperienza che ha condiviso pubblicamente. Anche l'ex allenatore Attilio Perotti ha subito una tragica perdita quando sua moglie è morta in un incidente domestico, mentre Giuseppe Galderisi ha perso la moglie Perla per un tumore e Cristian Bucchi ha vissuto lo shock della morte della compagna davanti alla figlia.

Casi conosciuti di allenatori e la perdita della moglie:

Fabio Liverani: La sua ex moglie, Federica Frangipane, è deceduta nel 2022 dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al cervello, lasciando due figli. Il mondo del calcio ha espresso grande cordoglio.

Cesare Prandelli: Ha vissuto un'esperienza simile con la morte della moglie Manuela per un tumore cerebrale, condividendo il suo dolore e la sua esperienza, ricevendo il sostegno di colleghi e tifosi.

Attilio Perotti: La moglie Angela Maria è morta cadendo dal quarto piano di casa mentre sistemava una tenda, un drammatico incidente domestico nel 2021.

Giuseppe Galderisi: La moglie Perla è scomparsa nel 2024, anche lei a causa di un tumore, dopo aver combattuto a lungo.

Cristian Bucchi: Ha raccontato il trauma di aver trovato la sua compagna morta davanti alla figlia, sottolineando l'impatto devastante di una perdita improvvisa.

Questi episodi, purtroppo, mostrano come il mondo del calcio sia stato segnato da lutti personali e familiari, con allenatori e figure sportive che hanno affrontato dolori immensi, spesso trovando conforto nella vicinanza del mondo sportivo.