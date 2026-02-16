Lutto nel giornalismo, addio a Michele Albanese

E' morto il giornalista Michele Albanese, simbolo della lotta alla 'ndrangheta

Per le sue inchieste, subì minacce e intimidazioni .Nel 2014, emerse che la 'ndrangheta pianificava un attentato contro di lui. Da allora, ha vissuto sotto scorta.

Lutto nel mondo del giornalismo. E' morto a Cosenza, a 66 anni, il giornalista Michele Albanese. Firma del Quotidiano del Sud e dell’Ansa, con collaborazioni con diverse testate nazionali come l'Espresso, ha fatto della battaglia per la legalità una ragione di vita.

Per le sue inchieste, ha subìto minacce e intimidazioni. Ha vissuto sotto scorta per oltre 10 anni, dopo che nel luglio 2014 si scoprì il progetto della 'ndrangheta di un attentato per eliminarlo.

E' stato consigliere nazionale della Federazione nazionale della stampa con delega ai progetti per la legalità. Punto di riferimento per tanti cronisti calabresi, aveva deciso di continuare a vivere nella sua abitazione di Cinquefrondi. Alla famiglia la vicinanza della redazione della Tgr Calabria e di tutta la sede regionale della Rai.

Libera ricorda “il vero cronista di strada”

"Con la scomparsa di Michele Albanese, la Calabria perde un giornalista tutto d'un pezzo, un vero cronista di strada che ha saputo leggere il territorio e le dinamiche del potere mafioso. Il suo impegno contro le mafie è stato il naturale frutto dell'amore per la sua terra, i suoi articoli, come lo scoop inchino della statua della madonna delle Grazie alla casa del boss Giuseppe Mazzagatti a Oppido Mamertina, restano un esempio di informazione approfondita e coraggiosa. Ciao Michele, ti abbracciamo nella vicinanza a tutte le persone che ti hanno voluto bene a cominciare dalla tua splendida famiglia, a cui va una carezza affettuosa".

Il cordoglio della Regione Calabria

"A nome della Giunta regionale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Albanese e mi stringo alla sua famiglia e alla comunità del 'Quotidiano del Sud'". Così, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, sulla scomparsa del giornalista simbolo della lotta alla 'ndrangheta. Occhiuto lo ricorda come "un giornalista arguto, mai banale, capace di trattare temi estremamente delicati con rigore ma allo stesso tempo con grande amore per la sua Calabria". "Con lui - continua - avevo un rapporto franco e schietto, con periodici confronti sul futuro della Regione, sulle opportunità di crescita, e sullo sviluppo del Porto di Gioia Tauro. La Calabria perde un validissimo professionista. Mancherà tanto a tutti noi".