Preso d'assalto il pullman dei tifosi del Pistoia Basket di ritorno da Rieti: morto l'autista

Un grave lutto colpisce il Pistoia Basket. Dopo la partita in trasferta contro il Rieti, il pullman che trasportava in tifosi della squadra toscana è stato assaltato dai supporters rivali. Lancio di pietre e oggetti contundenti e, nella sassaiola, è morto l’autista dell’autobus. Lo conferma la polizia di Rieti, luogo delle violenze. Secondo quanto riportato da Pistoiasport, l’autista del pullman è stato colpito da un mattone.