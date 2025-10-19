Preso d'assalto il pullman dei tifosi del Pistoia Basket di ritorno da Rieti: morto l'autista
TUTTO mercato WEB
Un grave lutto colpisce il Pistoia Basket. Dopo la partita in trasferta contro il Rieti, il pullman che trasportava in tifosi della squadra toscana è stato assaltato dai supporters rivali. Lancio di pietre e oggetti contundenti e, nella sassaiola, è morto l’autista dell’autobus. Lo conferma la polizia di Rieti, luogo delle violenze. Secondo quanto riportato da Pistoiasport, l’autista del pullman è stato colpito da un mattone.
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Tudor peggio di Thiago Motta: è già crisi. Juve senza idee, è un calcio banale. Nico Paz oscura Ildiz grazie a Fabregas. Serve Vlahovic. Il Milan solo trascinato da Leao: lo scudetto in testa. La Fiorentina contesta l’arbitro
Le più lette
1 Tudor peggio di Thiago Motta: è già crisi. Juve senza idee, è un calcio banale. Nico Paz oscura Ildiz grazie a Fabregas. Serve Vlahovic. Il Milan solo trascinato da Leao: lo scudetto in testa. La Fiorentina contesta l’arbitro
4 Allegri: "Leao ha le qualità per farci vincere. Primo posto? Bello, siamo più lontani dalla quinta"
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile