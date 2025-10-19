Atalanta-Lazio 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (22' st Scalvini); Zappacosta, Pasalic (22' st de Roon), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana (22' st Krstovic); Lookman (36' st Maldini). A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Scamacca, Samardzic, Obric, Brescianini, Zalewski. All.: Juric
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic (41' st Lazzari), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (41' st Provstgaard); Guendouzi, Cataldi, Basic (30' st Vecino); Cancellieri (22' Isaksen), Dia, Zaccagni (30' st Pedro). A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Belahyane, Hysaj. All.: Sarri
Arbitro: Collu
Ammoniti: De Ketelaere (A), Sulemana (A), Pasalic (A), Hien (A)
