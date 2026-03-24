I Mondiali hanno meno successo del previsto: la FIFA cancella duemila camere a Filadelfia

Arrivano novità inattese sul fronte organizzativo del prossimo Mondiale, con alcune modifiche che riguardano la gestione delle strutture alberghiere negli Stati Uniti. La FIFA, infatti, ha deciso di cancellare circa 2.000 prenotazioni di camere a Filadelfia, città che ospiterà diverse partite della competizione, dopo averne inizialmente bloccate circa 10.000.

A rivelarlo è stata l’associazione degli albergatori locali. Il presidente Ed Grose, intervenuto ai microfoni di ABC 6, ha spiegato che la maggior parte delle cancellazioni ha coinvolto quattro hotel situati nel centro della città. La decisione, ha precisato, è stata presa nel pieno rispetto degli accordi contrattuali e senza alcuna penalità per l’organizzazione, anche se non è stata fornita una motivazione ufficiale.

La situazione non riguarda soltanto Filadelfia. Secondo quanto riferito dallo stesso Grose, operazioni simili sarebbero avvenute anche in altre città statunitensi coinvolte nell’organizzazione del torneo. Non è ancora chiaro quale potrà essere l’impatto sui prezzi degli alloggi, ma l’invito rivolto ai tifosi è quello di non aspettare troppo prima di prenotare.

Filadelfia ospiterà sei gare della Coppa del Mondo, compreso un ottavo di finale, tutte in programma al Lincoln Field. In calendario ci sono anche sfide come Costa d’Avorio-Ecuador, Brasile-Haiti, Francia contro una tra Bolivia, Iraq o Suriname, oltre a Curaçao-Costa d’Avorio e Croazia-Ghana.

Una situazione simile era già emersa nelle scorse settimane a Città del Messico, dove erano state cancellate circa 800 delle 2.000 camere inizialmente riservate. In quell’occasione era stato spiegato che si trattava di prenotazioni fatte in via precauzionale e poi ridotte una volta definito meglio il fabbisogno. La FIFA prevede comunque un’affluenza tra i 5 e i 6,5 milioni di tifosi durante il torneo.