Napoli-Chelsea 2-3: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus (22’ st Gutierrez), Buongiorno; Spinazzola (37’ st Beukema), Lobotka, McTominay, Olivera; Elmas (37’ st Lukaku), Vergara; Hojlund. A disp.: Contini, Spinelli, Garofalo, De Chiara. All.: Conte
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto (14’ st Chalobah), James, Fofana, Cucurella; Caicedo, Santos (14’ st Gittens, 45’ st Badiashile); Estevao (29’ st Garnacho), Fernandez, Pedro Neto (1’ st Palmer); Joao Pedro. A disp.: Jorgensen, Merrick, Hato, Acheampong, George, Delap, Guiu. All.: Rosenior
Arbitro: Turpin (Francia)
Marcatori: 19’ rig. Enzo Fernandez (C), 33’ Vergara (N), 43’ Hojlund (N), 61’, 82’ Joao Pedro (C)
Ammoniti: Juan Jesus (N), Elmas (N); Fofana (C)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Le più lette
3 Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
4 Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
Serie A
Kristjan Asllani vicinissimo al Besiktas. Accordo con l'Inter: prestito con diritto di riscatto. I dettagli
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile