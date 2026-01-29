Borussia Dortmund-Inter 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Mané (43' st Yan Couto), Emre Can, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Bensebaini (37' st Chukwuemeka); Beier, Fabio Silva (37' st Brandt); Guirassy (22' st Adeyemi). A disposizione: Ostrzinski, Meyer. All.: Kovac
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Luis Henrique, Sucic (43' st Bastoni), Zielinski (29' st Frattesi), Mkhitaryan (43' st Diouf), Dimarco; Thuram (43' st Lautaro), Bonny (11' st Esposito). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo. All.: Chivu
Arbitro: Kovacs (Rom)
Marcatori: 35' st Dimarco (I), 48' st Diouf (I)
Ammoniti: Akanji (I), Bensebaini (B), Acerbi (I)
