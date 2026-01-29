Monaco-Juventus 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Monaco (3-4-2-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly 6 (33’ st Bamba), Golovin (44’ st Ouattara); Balogun. A disp.: Stawiecki, Lienard, Biereth, Idumbo, Ilenikhena, Michal, Fati, Toure, Nibombe. All.: Pocognoli
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal (30’ st Cambiaso); Koopmeiners (28’ st Zhegrova), Thuram (38’ st David); Conceicao (1’ st Yildiz), Miretti (1’ st Adzic), McKennie; Openda. A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Kostic, Joao Mario. All.: Spalletti
Arbitro: J. Sanchez (Spagna)
Ammoniti: Pocognoli (M), Kehrer (M), Camara (M), Yildiz (J), Adzic (J)
Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
