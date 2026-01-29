Union St. Gilloise-Atalanta 1-0: il tabellino della gara:
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Union St. Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Patris, Zorgane (12' st Schoofs), Van De Perre, Khalaili; El Hadj (47' st Leysen), Smith (40' st Niang); Florucz (12' st Fuseini). A disp.: Chambaere, Keita, Berradi, Huygevelde, Hamoutahar. All.: Hubert
Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou (29' st Pasalic), Hien, Ahanor: Zappacosta, Musah (7' st De Roon), Ederson, Bernasconi; Samardzic (7' st De Ketelaere), Lookman (6' st Sulemana); Krstovic (16' st Scamacca). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Zalewski. All.: Palladino
Arbitro: Oliver (Ing)
Marcatori: 25' st Khalaili (U)
Ammoniti: Burgess (U), Samardzic (A), Ahanor (A), Sykes (U), Scamacca (A)
