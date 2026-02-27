Parma-Cagliari 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (3-5-1-1): Corvi; Delprato (1' st Oristanio), Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (44' st Cremaschi), Keita (30' st Estevez), Ordoñez (1' st Nicolussi Caviglia), Valeri (44' st Carboni); Strefezza; Pellegrino. A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Ondrejka, Sørensen, Elphege, Circati, Mena Martinez. All.: Cuesta
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana (42' st Idrissi), Obert; Kılıçsoy (16' st Folorunsho), Esposito (42' st Pavoletti). A disposizione: Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracin, Zappa, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano. All.: Pisacane
Arbitro: Massimi
Marcatori: 18' st Folorunsho (C), 38' st Oristanio (P)
Ammoniti: Rodriguez (C), Dossena (C), Pellegrino (P), Valenti (P), Sulemana (C), Obert (C)