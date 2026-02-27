DAZN trasmetterà tutti i Mondiali 2026: a breve l'annunciato della piattaforma
A breve l'annuncio della piattaforma di live streaming
(ANSA) - ROMA, 27 FEB - DAZN ha raggiunto un accordo con la Fifa per trasmettere tutte le partite del mondiale di calcio in programma quest'anno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Lo apprende l'Ansa. La piattaforma di live streaming ufficializzerà a breve la notizia. (ANSA).
Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
