Parma-Lazio 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato (1’st Troilo), Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita (41’ st Djuric); Oristanio (25’ st Ondrejka), Benedyczak (32’ st Cutrone); Pellegrino. A disp.: Guaita. Rinaldi, Trabucchi, Hernani, Troilo, Cremaschi, Plicco, Ordonez, Lovik, Tigani, Konate, Sorensen, Begic, Cardinali, Almqvist. All.: Cuesta
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric (24’ st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi (43’ st Vecino), Basic; Cancellieri (24’ st Dele-Bashiru), Castellanos (24’ st Noslin), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro, Dia, Cancellieri. All.: Sarri
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 37’ st Noslin (L)
Ammoniti: Valeri (P), Cancellieri (L), Estevez (P)
Espulsi: Zaccagni (L), Basic (L)