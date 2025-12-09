Roberto Beccantini: "L'abatino di Certaldo"

Senza centrocampo, il Napoli. Senza centravanti, la Juventus: sia quando non c’è, sia quando c’è.

E questi sono indizi. La prova è ciò che ne deriva. Conte ha trovato un 3-4-2-1 che non sarà l’Apriti Sesamo ma è un’idea. Spalletti è ancora lì che la cerca e si cerca. «Il mio centravanti è lo spazio», diceva il Pep. Salvo sterzare bruscamente sulla ciccia di Haaland. Aggressivi fin dall’avvio, i campioni accarezzano il gol con McTominay, di testa, e passano già al 7’. Garrincha-Neres si mangia Koop, così come si era mangiato Cabal, e crossa per la zampata di Hojlund, in anticipo su Kelly. Fascia sinistra: uhm.

Gli opliti di «Luscianone» dovrebbero governare almeno in mezzo. E invece no. La broccaggine e la paura costituiscono una brutta bestia e Yildiz falso nueve, un falso e basta. Sì, qualche tiro dal limite, ma roba più da rugby che da calcio. ‘O Napule pressa e stressa. Una sgrullata di Di Lorenzo, servito da Lang, impegna strenuamente Di Gregorio, poi «McDomini», sempre di cabeza, sfiora il montante.

Insomma: molto Napoli. Nella ripresa, Spallettone richiama Cabal e sguinzaglia David. L’ordalia s’increspa: David è David – un palo, non un totem – ma Buongiorno e Beukema ci cascano e mollano il turco. Che imbecca McKennie e, da lui imbeccato, pareggia. Improvvisamente. Sembra una Madama meno pavida, o forse sono i dirimpettai calati o calanti.

Altrettanto improvvisamente l’abate di Certaldo toglie chi? Il turco. Per Openda. La Nemesi s’arrabbia di brutto. Ma come? Un tiro un gol e mi piazzate «Stanlio e Ollio»? Parabola di Neres, un po’ meno Garrincha, sponda involontaria di McKennie e zuccata di Hojlund: 2-1. Un classico, da queste parti; e, per la Vecchia, settimo k.o. di fila. Sia chiaro: successo forte, Conte, al di là dello scarto. E quegli spiccioli di Zhegrova, ennesima miccia: perché così tardi?