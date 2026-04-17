Sassuolo-Como 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Kone, Matic (76’ Lipani), Thorstvedt; Volpato (64’ Fadera), Nzola (76’ Pinamonti), Laurienté. A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Garcia, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Pedro. Allenatore: Grosso
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46’ Vojvoda), Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Caqueret (46’ Perrone), Da Cunha (72’ Kuhn); Diao (60’ Rodriguez), Nico Paz, Baturina (46’ Douvikas); Morata. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Diego Carlos, Van Der Brempt. Allenatore: Fabregas
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 42’ Volpato (S), 44’ Nzola (S), 45’+3’ Nico Paz (C)
Ammoniti: Ramon (C), Morata (C), Kone (S), Moreno (C), Thorstvedt (S)