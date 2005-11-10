Sassuolo-Fiorentina 2-4: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz (33’ st Cinquegrano), Idzes, Candé, Doig (33’ st Obrador); Adzic (14’ st Bowie), Matic, Sulemana (1’ st Bakola); Berardi, Esposito (44’ st Kulla), Laurienté. A disp.: Muric, Satalino, Pieragnolo, Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Lipani, Dominguez, Ghion, Pierini. Allenatore: Aquilani
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Fagioli, Ndour, Brescianini (32’ st Gonçalves); Mastantuono (44’ st Valdepenas), Pellegrino (32’ st Beto), Njie (18’ st Gnonto). A disp.: Christensen, Lezzerini, Beldenti, Dodo, Cianciulli, Croci. Allenatore: Vanoli
Arbitro: Marcenaro.
Marcatori: 25’, 65’ Laurienté (S), 45’+2' Pellegrino (F), 50’ Njie (F), 79’ Mastantuono (F), 90’+3' Valdepenas (F)
Ammoniti: Sulemana (S), Kulla (S); Dragusin (F), Njie (F), Gnonto (F)