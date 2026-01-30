Ufficiale L'avventura di Manaj negli Emirati è durata sei mesi: risolto il contratto con lo Sharjah

Rey Manaj è pronto a voltare pagina. L’attaccante albanese, 28 anni, ha infatti risolto il contratto che lo legava allo Sharjah, chiudendo così la sua esperienza nel campionato degli Emirati Arabi Uniti. Con il club Manaj ha collezionato 21 presenze complessive, riuscendo a mettere a segno 6 reti, senza però trovare quella continuità che aveva caratterizzato le sue precedenti stagioni in Europa.

Ora per lui si profila un ritorno in Turchia, dove il Sivasspor è pronto ad accoglierlo nuovamente. Proprio con la maglia del club turco Manaj aveva vissuto uno dei momenti migliori della sua carriera, realizzando 34 gol e fornendo 8 assist in 63 apparizioni ufficiali. Numeri che avevano attirato su di lui l’interesse di diversi club.

La separazione dallo Sharjah apre quindi la strada a un nuovo capitolo per l’ex Inter e Barcellona, che punta a rilanciarsi in un ambiente già conosciuto e dove aveva dimostrato di poter fare la differenza.