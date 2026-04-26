Fiorentina-Sassuolo 0-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo (31' st Comuzzo); Mandragora (23' st Fabbian), Fagioli, Ndour; Harrison (23' st Fazzini), Gudmundsson, Solomon. A disposizione: Braschi, Brescianini, Christensen, Kospo, Kouadio, Lezzerini, Puzzoli. Allenatore: Vanoli
Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné (29' st Fadera), Matic (43' st Vranckx), Thorstvedt; Volpato (20' st Lipani), Pinamonti (29' st Nzola), Laurienté (43' st Moro). A disposizione: Coulibaly, Doig, Fadera, Frangella, Iannoni, Muric, Nzola, Pedro Felipe, Romagna, Satalino, Zacchi. Allenatore: Grosso
Arbitro: Marinelli
Ammoniti: Ranieri, Mandragora (F), Laurienté (S)
Altre notizie Altre Notizie
Giorgetti: "Fiorentina a +9 dalla terz'ultima? La bella notizia è che tra 4 gare lo strazio finisce"
Primo piano
Serie A
Serie B
Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Serie C
Serie C, risultati parziali ultima giornata: nel Girone B l'Arezzo sarebbe promosso. Inguaiata la Torres
Pronostici
Calcio femminile