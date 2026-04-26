Benedizione di San Pio, parte la giornata di festa del Benevento

La squadra sannita in B, il presidente Vigorito a Pietrelcina

(ANSA) - BENEVENTO, 26 APR - PIETRELCINA (Benevento), 26 APR - E' iniziata con la "benedizione" di San Pio la giornata dei festeggiamenti di Oreste Vigorito, presidente del Benevento calcio, neo promosso in serie B. Vigorito, insieme al presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, su invito del sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone, ha partecipato di buon mattino alla santa messa celebrata nella Chiesa Madre "Santa Maria degli Angeli", dove Padre Pio celebrò la sua prima messa, trasmessa in diretta su Canale 5. "Quella di oggi - ha detto commosso Vigorito all'uscita dalla chiesa dove è stato abbracciato da tanti tifosi - non è la mia festa ma la festa della città di Benevento, cui sono legato da tempo, e di un'intera provincia dove io sarò uno spettatore silenzioso che vorrà godersi la giornata.

Noi abbiamo il compito di mantenere gli impegni fin quando ci è possibile, o dare il massimo di quello che possiamo. Quando si arriva alla festa è giusto cedere il posto a chi ci è stato vicino ed anche a chi non lo è stato: i primi perché lo meritano, i secondi per farli pentire". Prima di lasciare i luoghi che hanno dato i natali a San Pio, Vigorito ha brindato con il sindaco Mazzone e il presidente Lombardi all'apericarciofo, organizzato dalla Pro Loco in occasione dell'apertura della "Sagra del carciofo di Pietrelcina", presidio Slow Food. (ANSA).