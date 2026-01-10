Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Udinese-Pisa 2-2: il tabellino della gara

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:32
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Udinese (4-4-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet, Kamara (30’ st Palma); Zanoli (12’ st Piotrowski), Miller (30’ st Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (12’ st Atta); Zaniolo (16’ st Gueye), Davis. A disp.: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Ehizibue, Camara, Kristensen, Zemura, Modesto. All.: Runjaic

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi (45’+4’ Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Leris (12’ st Touré), Marin (12’ st Piccinini), Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister (45’+1’ st Hojholt). A disp.: Semper, Nicolas, Buffon, Esteves, Coppola, Bettazzi, Mbambi, Bonfanti, Lorran. All.: Gilardino

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 14’ Tramoni (P), 19’ Kabasele (U), 40’ Davis (U), 22’ st Meister (P)

Ammoniti: Marin (P), Zaniolo (U), Moreo (P), Caracciolo (P), Coppola (P)

Altre notizie
Udinese-Pisa 2-2: il tabellino della gara
