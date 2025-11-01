6 ko nelle ultime 7: Liverpool, ti rialzi? Di fronte l'Aston Villa: Chiesa in panchina
Non c'è più tempo da perdere: dopo 6 ko nelle ultime 7 gare fra campionato e coppe il Liverpool deve davvero scuotersi. A breve in campo i Reds ospiteranno l'Aston Villa ad Anfield Road per provare a voltare pagina.
Arne Slot sceglie Salah, Szoboszlai e Gakpo dietro ad Ekitike. Pronto a subentrare Federico Chiesa, che siede in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida che si gioca alle 21.
Le formazioni ufficiali di Liverpool-Aston Villa
Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké. A disposizione: Woodman, Pecsi, Gomez, Kerkez, Endo, Nyoni, Wirtz, Chiesa, Ngumoha. Allenatore: Arne Slot.
Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Guessand, Rogers, McGinn; Watkins. A disposizione: Bizot, Lindelof, Mings, Bogarde, Maatsen, Barkley, Malen, Sancho, Broggio.
Premier League, la 10a giornata
Brighton - Leeds 3-0
Burnley - Arsenal 0-2
Crystal Palace - Brentford 2-0
Fulham - Wolverhampton 3-0
Nottingham Forest - Manchester United 2-2
Tottenham - Chelsea (1 novembre, ore 18:30)
Liverpool - Aston Villa (1 novembre, ore 21)
West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)
Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)
Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)
Classifica
1. Arsenal 25
2. Bournemouth 18*
3. Tottenham 17*
4. Sunderland 17*
5. Manchester United 17
6. Manchester City 16*
7. Crystal Palace 16
8. Brighton 15
9. Liverpool 15*
10. Aston Villa 15*
11. Chelsea 14*
12. Brentford 13
13. Newcastle 12*
14. Fulham 11
15. Everton 11*
16. Leeds 11
17. Burnley 10
18. Nottingham 6
19. West Ham 4*
20. Wolverhampton 2
*una gara in meno