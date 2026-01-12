Ufficiale A 26 anni vola in Cina: dopo il flop in Europa, Jeffinho lascia il Botafogo in prestito

La carriera di Jeffinho prende una piega decisamente inattesa. L’esterno brasiliano, ex Olympique Lione, lascia temporaneamente il Brasile per tentare il rilancio in Cina: il Botafogo lo ha infatti ceduto in prestito al Liaoning Tieren, club appena promosso nella massima serie cinese.

A 26 anni, l’ala sudamericana attraversa uno dei momenti più complicati del suo percorso professionale. L’inizio di stagione è stato tutt’altro che brillante: dieci presenze senza reti, numeri che hanno spinto il Botafogo a cercare una soluzione alternativa per ridargli fiducia e continuità. Il Liaoning Tieren, campione della seconda divisione e promosso in Super League cinese per la prima volta nella sua storia, ha deciso di scommettere su di lui.

Il trasferimento rappresenta una nuova opportunità per Jeffinho, reduce anche da un’esperienza poco convincente in Europa. Arrivato all’Olympique Lione nel gennaio 2023 per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, l’attaccante non è mai riuscito a imporsi davvero. In due anni con la maglia dell’OL ha collezionato 21 presenze e appena tre gol, prima di essere ceduto nuovamente al Botafogo a condizioni economiche inferiori rispetto all’investimento iniziale.

Il prestito in Cina, valido fino al 31 dicembre 2026, segna quindi una svolta significativa nella carriera del giocatore, che proverà a ritrovare brillantezza e incisività in un campionato emergente.