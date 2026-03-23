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Griezmann lascia l'Atletico e l'Europa: durante la sosta firmerà con l'Orlando in MLS

Griezmann lascia l'Atletico e l'Europa: durante la sosta firmerà con l'Orlando in MLSTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 08:12Calcio estero
Daniele Najjar

Antoine Griezmann potrebbe lasciare l'Atletico Madrid e anche l'Europa a giugno. L'attaccante francese ha un contratto a scadenza il 30 giugno 2027, ma secondo quanto riporta Marca sarebbe pronto per firmare un contratto con l'Orlando City, club della Major League Soccer statunitense. Il tutto già in questa sostat per le Nazionali, con il consenso del club.

La società infatti, stando a quanto si legge, avrebbe concesso all'attaccante il permesso necessario per recarsi negli Stati Uniti e firmare quello che sarà l'ultimo grande contratto di una brillante carriera. Griezmann d'altronde non ha mai nascosto di puntare alla MLS come ultima tappa della propria carriera e l'Orlando potrebbe dargli l'opportunità di coronare il suo obiettivo.

Questa mossa arriva con il permesso dell'Atlético Madrid dunque, che ha chiarito di voler fornire tutto l'aiuto possibile al numero 7, che, non va dimenticato, è il miglior marcatore di sempre del club. Da capire se verrà raggiunto un accordo fra le parti per permettergli di trasferirsi negli Stati Uniti a parametro zero. Pronto per lui un contratto di due stagioni. All'età di 35 anni (compiuti sabato 21 marzo), Griezmann dunque saluterà l'Europa: giusto il tempo di provare a vincere gli ultimi titoli con la maglia dell'Atletico Madrid e magari la Coppa del Mondo con la Francia.

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