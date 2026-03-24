Argentina, Montiel sostituito da Giay: prima convocazione per il giocatore del Palmeiras

L’Argentina sta preparando l’ultima doppia finestra FIFA prima del Mondiale 2026 e, a pochi giorni dalla prima amichevole, continua a riorganizzare la rosa a causa di infortuni dell’ultimo momento. Lunedì, il CT Lionel Scaloni ha escluso Leonardo Balerdi, sostituito da Lucas Martínez Quarta, e anche Gonzalo Montiel, entrambi per diversi problemi fisici.

Oggi è stato annunciato il sostituto del giocatore del River Plate, autore del rigore decisivo che ha consegnato il titolo nel Mondiale Qatar 2022. L’allenatore ha convocato Agustín Giay, attualmente al Palmeiras. Giay, 22 anni, riceve così la sua prima chiamata nella nazionale maggiore dopo aver accumulato esperienza nelle selezioni giovanili. Il giocatore di Santa Fe conta 14 presenze con l’Under 20, di cui è stato capitano nel Mondiale 2023 disputato in Argentina.

L’Argentina affronterà venerdì la Mauritania alle 20:15 alla Bombonera, nel primo test della finestra internazionale, che si chiuderà martedì contro lo Zambia, allo stesso orario e nello stesso stadio.