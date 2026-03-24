Barcellona, l'Al Hilal chiede 15 milioni per Cancelo. I blaugrana vogliono spendere di meno

In un mercato invernale fortemente condizionato dai soliti limiti imposti da LaLiga, il Barcellona ha scelto una soluzione pragmatica: rinforzare la difesa con l’arrivo di João Cancelo, desideroso di lasciare l’Al-Hilal per tornare in un campionato più competitivo. Nonostante diverse offerte sul tavolo, il portoghese non ha avuto dubbi di fronte all’interesse blaugrana.

L’ingaggio di un terzino non rappresentava però la priorità assoluta della rosa. L’urgenza principale era infatti quella di inserire un difensore centrale dopo l’infortunio di Andreas Christensen. Tuttavia, i vincoli del fair play finanziario e la scarsa disponibilità sul mercato di centrali mancini a basso costo hanno spinto la dirigenza, guidata da Deco, a puntare sul prestito di Cancelo. Una scelta che, col senno di poi, si è rivelata azzeccata. L’impatto dell’esterno lusitano è stato immediato nello scacchiere del tecnico Hansi Flick: Cancelo ha portato qualità nella costruzione dal basso grazie alle sue conduzioni palla al piede, grande spinta offensiva - spesso agendo quasi da ala aggiunta - e una preziosa versatilità tattica, potendo ricoprire entrambe le fasce difensive e, all’occorrenza, anche ruoli più avanzati.

Tornato a vestire la maglia del Barça contro la Real Sociedad, ha poi collezionato altre sei presenze in Liga, segnando contro il Siviglia e servendo tre assist contro Levante, Siviglia e Rayo Vallecano. In Champions League ha preso parte alle due sfide contro il Newcastle, mentre in Copa del Rey è stato impiegato contro l'Albacete e nelle due gare contro l’Atlético Madrid.

Per quanto riguarda il futuro, il Barcellona non ha ancora preso una decisione sul suo eventuale acquisto a titolo definitivo. L’arrivo di un terzino non è considerato una priorità e l’operazione verrebbe presa in considerazione solo a condizioni particolarmente favorevoli, come un trasferimento a parametro zero con un contratto rinegoziato. Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'Arabia Saudita, l’Al-Hilal sarebbe disposto a cedere il giocatore, ma solo a fronte di un indennizzo di circa 15 milioni di euro per l’ultimo anno di contratto. Una cifra che, al momento, il Barcellona non intende versare.