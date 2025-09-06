Accostato a tre italiane, Atangana sceglie l'Arabia Saudita: il Reims lo cede all'Al Ahli
In Italia è stato accostato a Lazio, Fiorentina e in ultimo alla Roma. Ma alla fine Valentin Atangana sceglie l'Arabia Saudita. Il centrocampista franco-camerunese è un nuovo calciatore dell'Al Ahli. Come riportato da diversi media francesi, il Reims dovrebbe incassare circa 25 milioni di euro da questa cessione. Si tratta, dunque, della seconda cessione più onerosa della storia del club francese, dopo quella di Hugo Ekitike al Paris Saint-Germain nel 2023 per 28,5 milioni.
Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal sodalizio transalpino: "Formatosi allo Stade de Reims, Valentin Atangana Edoa lascia la Champagne per aprire un nuovo capitolo della sua carriera con il club Al Ahli SC in Arabia Saudita. Prodotto puro dell'Accademia del Reims, il centrocampista incarna l'eccellenza della squadra rossonera sotto molti aspetti", si legge.