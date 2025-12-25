Liverpool, assalto a Guehi: sfida al Bayern per il difensore del Palace

Il Liverpool torna con forza su Marc Guehi. Il difensore del Crystal Palace, classe 1999, è da tempo nel mirino dei Reds e già in estate era stato vicino al trasferimento ad Anfield, prima che la trattativa si arenasse. Ora, però, il club inglese punta a riaprire i contatti a gennaio per provare a chiudere l’operazione.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sul centrale inglese si è inserito con decisione anche il Bayern Monaco, pronto a contendere al Liverpool uno dei profili più interessanti della Premier League. Sia i Reds che i campioni di Germania avrebbero già presentato proposte economiche molto importanti al giocatore, rendendo la corsa apertissima.

Alla finestra c’è anche il Barcellona, che ha avviato contatti con l’entourage del difensore, ma i problemi legati al fair play finanziario rendono difficile per i blaugrana competere con le potenze economiche di Liverpool e Bayern.