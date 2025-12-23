Bayern forte su Guehi, ma il Barcellona irrompe: Deco spinge, affare possibile a gennaio?

Attenzione al Barcellona in questo mercato invernale. Secondo il quotidiano catalano SPORT, il club blaugrana si sarebbe interessato a Marc Guéhi per sopperire all’assenza di Andreas Christensen, vittima di una rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Mentre altri profili cominciano a uscire allo scoperto, il difensore inglese del Crystal Palace sembra essere la priorità del direttore sportivo Deco.

Il Barcellona potrebbe persino portare Guehi in Catalogna già a gennaio, secondo quanto rivelato dai colleghi spagnoli. A patto che il Crystal Palace accetti di vendere il suo giocatore durante la pausa invernale, nel bel mezzo della stagione ma evitando così di perderlo a zero a giugno. Un'ipotesi che però non sembra facile. Anche la stampa tedesca si è esposta riguardo il giocatore classe 2000, indicando che il Bayern Monaco - altra interessata - avrebbe già un vantaggio nel suo reclutamento.

In caso di fallimento su questo fronte, il Barcellona prenderebbe in considerazione allora Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Pau Torres (Aston Villa). Un fatto però risulta certo dalle parti della Spagna: tra l’infortunio di Christensen, la pausa di Araujo e la momentanea forma non ottimale di Koundé, Hansi Flick vuole un rinforzo. E lo vuole subito, per gennaio. Per rimanere competitivi su ogni fronte.

Affare da seguire…