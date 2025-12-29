Atletico Madrid, Simeone eterno. Il presidente: "Spero continui qui per moltissimi anni"

Quasi 15 anni sulla stessa panchina, nello stesso club, potrebbero essere un'eternità per altri allenatori. Invece Diego Simeone in tutto questo tempo ha costruito un legame profondo con i simboli dei colchoneros, incarnando lo spirito dell'Atletico Madrid e diventando un vero e proprio emblema vivente. Il tecnico argentino di 55 anni nella sua permanenza nella capitale spagnola, lato Atleti, ne ha vinti di trofei. Per la precisione otto, sei in Spagna e due Supercoppe UEFA.

Un lavoro continuo e senza un'apparente conclusione, almeno secondo il presidente Enrique Cerezo. "Si è dimostrato che la decisione presa allora è stata magnifica. Diego è un grande professionista, un uomo che ama il calcio, che ama l’Atlético Madrid e a cui piace vincere. Credo che abbiamo tutto nelle nostre mani per poter continuare sulla stessa strada".

E ha espresso il suo desiderio riguardo al Cholo: "L’Atlético Madrid ha avuto la fortuna di avere Simeone con sé e spero che continui per moltissimi anni. Questo significa che abbiamo la capacità di competere e di farlo bene. Se guardiamo alla storia, nessun allenatore dell’Atlético Madrid ha conquistato tanti titoli quanti Simeone", le parole riprese da MARCA. Parole che risuonano, mentre la stampa spagnola ricorda che il contratto di Simeone ha validità fino all'estate del 2027.