Girona, Michel strizza l'occhio a Ter Stegen: "Tutti vorrebbero un giocatore top così"

Marc-André Ter Stegen è diventato in un attimo una delle possibili uscite del Barcellona in questo mercato di gennaio. I blaugrana hanno tre portieri di primo livello, ma Hansi Flick ha espresso chiaramente la propria preferenza per Joan Garcia come numero uno. Mentre l'estremo difensore tedesco vuole giocare, perché non intende mancare all'appuntamento del Mondiale negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Dunque l’ipotesi di un prestito sarebbe vantaggioso per entrambe le parti.

Il Girona è la squadra più interessata a Ter Stegen. Michel ha un problema tra i pali, tra Gazzaniga e Livakovic, così l'allenatore del club rojiblanco alla domanda riguardante l'interesse per il 33enne internazionale tedesco ha dichiarato che si tratta di un giocatore di altissimo livello e che sarebbe un buon acquisto per qualsiasi squadra: "È un giocatore top, tutti vorrebbero avere un giocatore così".

Insomma, Michel la chiamata a Ter Stegen l'ha fatta. Ora non resta che vedere se il portiere tedesco risponderà e opterà per l'addio temporaneo dal Barcellona, pur di conquistare la chiamata del CT Nagelsmann alla Coppa del Mondo in estate. Il tecnico del Girona sa bene però cosa porterebbe un calciatore come l'ex Borussia Monchengladbach, mentre le porte per lui nel club blaugrana rimangono chiuse. A discapito del contratto vigente fino al 2028.