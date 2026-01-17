Ajax, ecco Jordi Cruijff: "Qui stadio intitolato a mio padre, mi dedicherò totalmente da febbraio"

Jordi Cruijff è il nuovo direttore tecnico dell'Ajax. O meglio, il dirigente 51enne olandese inizierà il suo nuovo incarico con i lancieri il 1° febbraio 2026, dopo aver firmato un accordo con durata fino al 2028. In tutto ciò, ad ogni modo, rimarrà legato alla Federcalcio indonesiana come consulente strategico.

Ma il nuovo arrivato nell'area management ha preso parola dopo l'annuncio ai canali ufficiali del club olandese: "È molto speciale essere qui e firmare il mio contratto. Nello stadio intitolato a mio padre e nel club che è stato importante per me fin da giovane. Non c’è bisogno di dire quanto questo significhi per me e per la mia famiglia", ha spiegato emozionato Cruijff jr. "Da febbraio mi dedicherò completamente all’Ajax. Lo farò con grande senso di responsabilità e orgoglio. Ringrazio la dirigenza del club per la fiducia. L’Ajax è un club unico con una storia ricca, e farò tutto il possibile per aggiungere insieme un nuovo capitolo di successi", la promessa fatta alla piazza.

A nome del consiglio esecutivo, l'amministratore delegato Menno Geelen spiega così la nomina del figlio di Johan: "Dopo l’annunciata partenza di Alex, abbiamo condotto un accurato processo di selezione. Abbiamo parlato con diversi candidati di alto livello, e Jordi è emerso come il migliore. Dopo una brillante carriera nel calcio internazionale, Jordi si è ulteriormente sviluppato, tra le altre cose, come direttore. Sa cosa serve per rendere al massimo sia dentro che fuori dal campo e come aiutare i giovani del club a crescere fino al livello più alto. Con un consiglio esecutivo completo, ora possiamo continuare a costruire verso i risultati che l’Ajax merita".

Il vicepresidente Dirk Anbeek aggiunge: "Siamo lieti che Jordi abbia firmato e possa iniziare all’inizio di febbraio. Insieme al consiglio esecutivo, abbiamo deciso che è meglio per l’Ajax che il direttore tecnico sia anche un direttore statutario, perché il calcio è ciò che conta per noi. Jordi avrà un ruolo importante sia per il breve che per il lungo termine del club, e abbiamo piena fiducia che, in stretta collaborazione con i suoi colleghi, porterà nuovi successi all’Ajax".