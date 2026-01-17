Ufficiale Jordi Cruijff è il nuovo direttore tecnico dell'Ajax: i dettagli del contratto firmato

L'Ajax ha nominato ufficialmente Jordi Cruijff direttore tecnico. "Dopo l'accordo verbale raggiunto il 28 dicembre, il contratto è stato ora firmato anche ufficialmente. Cruijff inizierà il suo nuovo ruolo il 1° febbraio 2026", l'annuncio pubblicato dal club olandese, reduce dalla rimonta subita per 2-2 oggi in Eredivisie.

"All'Assemblea Straordinaria degli Azionisti (EGM), che deve ancora essere convocata, gli azionisti dell'Ajax saranno formalmente informati dell'intenzione del Consiglio di Sorveglianza (RvC) di nominare Cruijff anche come amministratore statutario. La nomina avrà durata fino al 30 giugno 2028", spiega attentamente la nota trasmessa dai lancieri. "Jordi Cruijff (Amsterdam, 9 febbraio 1974) ha trascorso diversi anni nel settore giovanile dell’Ajax prima di trasferirsi in Spagna, dove ha proseguito la sua formazione calcistica al Barcellona.

Come calciatore professionista, ha giocato non solo per il FC Barcelona, ma anche, tra gli altri, per il Manchester United. Ha inoltre collezionato nove presenze con la nazionale olandese. Dopo la carriera da calciatore, Cruijff ha ricoperto diversi incarichi nel calcio internazionale, tra cui quello di direttore sportivo al Maccabi Tel Aviv e al Barcellona". Spicca poi un dettaglio non di poco conto: "Cruijff continuerà a collaborare con la federazione calcistica indonesiana PSSI come consulente", spiega l'Ajax. Doppio incarico raccolto dunque dal figlio d'arte del genio del Barcellona Johan.