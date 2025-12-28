Ufficiale C'è di nuovo un Cruijff nell'Ajax: Jordi, il figlio della leggenda, è il nuovo direttore tecnico

Ci sarà un nuovo Cruijff allo ‘Stadio Johan Cruijff’. È infatti notizia degli ultimi minuti di come l’Ajax abbia scelto il figlio dell’ex leggenda del club, Jordi Cruijff, come nuovo Direttore Tecnico. Le due parti hanno raggiunto un accordo fino al 2028, con Jordi Cruijff che ha vinto il testa a testa con un'altra leggenda del club come Maxwell per succedere all’ex dt Alex Kroes.

Dal momento della sua nomina all'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti (EGM), fa sapere il quotidiano nazionale De Telegraaf, Cruijff sarà il "capo dell’area tecnica” dell'Ajax. A differenza del direttore sportivo titolare Marijn Beuker, diventerà un amministratore statutario e, come il direttore generale Menno Geelen e il direttore finanziario Shashi Baboerbam Panday, avrà il potere di firma. Fino alla sua nomina all'EGM, Cruijff ricoprirà inizialmente il ruolo di amministratore titolare.

Per Jordi Cruijff si tratta di un ritorno nel club dove da calciatore vi ha militato nel settore giovanile tra il 1981 e il 1988, prima di trasferirsi in una dimenticabile esperienza al Barcellona. Per lui si tratta inoltre del secondo ruolo da dirigente, dopo che nel 2021 era stato nominato proprio dai blaugrana direttore dell'area internazionale del club e l’anno successivo ne divenne direttore sportivo.