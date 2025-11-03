Vinicius bestia nera del Liverpool? Slot: "Contro la Juve ha saltato 5 giocatori..."

Ci sono giocatori che contro alcuni club sembrano avere una predilezione particolare ad andare in gol. Anche se quando si parla di un giocatore Vinicius, sono tante le squadre che hanno gli incubi già alla vigilia, visto che il brasiliano non fa particolari distinzioni quando si tratta di incidere.

Certo, alla vigilia della sfida fra il Real Madrid ed il Liverpool, i tifosi Reds non fanno a meno di pensare ai 5 gol e due assist che l'attaccante ha già fatto registrare in 5 partite contro la loro squadra.

Nella conferenza stampa che precede la sfida di domani il tecnico del Liverpool, Arne Slot, è intervenuto sul tema tirando in ballo anche la Juventus, che di recente ha perso di misura proprio contro i blancos. Parlando del rendimento di Vinicius infatti il tecnico olandese ha fatto notare: "Quando ho guardato il Clásico (Real Madrid-Barcellona, n.d.r.), quello che è successo durante la sostituzione non è la prima cosa che mi viene in mente dopo quella grande partita. Vinicius ha avuto momenti speciali e l'arbitro ha assegnato un rigore da lui guadagnato, poi annullato dal VAR. È incredibilmente veloce nell'uno contro uno".

Poi ha aggiunto: "Può saltare tre o quattro giocatori. Contro la Juve, ne ha saltati quattro o cinque, per esempio. Non siamo l'unica squadra contro cui gioca bene", ha aggiunto.