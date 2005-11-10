Anche l'Andorra piange Jesus de Miguel: "Non ci sono parole davanti a questa perdita"

L'Andorra si è stretto al dolore del Tenerife e della famiglia di Jesus de Miguel, morto poche ore fa dopo il drammatico scontro di gioco avvenuto nella sfida di Liga2 tra le due squadre.

Il club tricolore, coinvolto direttamente nell’episodio visto che l’impatto aveva riguardato il proprio portiere Jesús Owono, ha pubblicato un messaggio di vicinanza sui propri canali ufficiali: "Non ci sono parole per esprimere la tristezza davanti a una perdita come questa", si legge nel comunicato dell’Andorra. "Dall'FC Andorra vogliamo porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai compagni di Jesús de Miguel, così come a tutta la famiglia del CD Tenerife".

Il club di proprietà di Gerard Piqué ha poi aggiunto: "Siamo con voi in questi momenti così difficili. Riposa in pace, Jesús". Una testimonianza di vicinanza arrivata da una società che ha vissuto una delle pagine più drammatiche della storia recente del calcio.