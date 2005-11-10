Morte Jesus de Miguel, si ferma il calcio spagnolo: rinviate le sfide di Coppa nazionale

La tragedia che ha colpito il Tenerife ha scosso tutto il calcio spagnolo. Dopo la conferma della morte di Jesús de Miguel, attaccante del club blanquiazul deceduto poche ore fa a seguito del grave scontro di gioco avvenuto contro il portiere dell’Andorra, Jesus Owono, la Federazione calcistica spagnola (RFEF) ha deciso di sospendere le partite previste nella giornata odierna di Coppa del Re e Coppa della Regina.

La decisione riguarda in particolare le sfide tra Anaitasuna e Alavés e tra Pamplona ed Eibar. La RFEF comunicherà nei prossimi giorni le nuove date e gli orari degli incontri rinviati. Sospesa anche la presentazione ufficiale ad Almendralejo della partita della nazionale Under 21 spagnola contro il Giappone, altro appuntamento cancellato in segno di rispetto per la scomparsa del giocatore del Tenerife.

Nel comunicato ufficiale, la Federazione ha spiegato la scelta: "Dopo la conferma della morte di Jesús de Miguel, giocatore del CD Tenerife, e come segno di rispetto e solidarietà, la RFEF ha disposto la sospensione degli incontri previsti per questo martedì, 3 novembre, validi per la prima e la terza eliminatoria della Coppa del Re e della Coppa della Regina". La Federazione ha poi voluto stringersi attorno alla famiglia del calciatore e a tutto il mondo Tenerife: "La grande famiglia del calcio spagnolo resta unita nel dolore per questa triste perdita e trasmette tutto il proprio affetto e sostegno ai familiari, agli amici e alle persone care di Jesús de Miguel, così come al club tinerfeño e a tutta la sua tifoseria, in questi momenti difficilissimi".