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Sessanta piante negli spogliatoi per ridurre lo stress: l'idea del Forest Green Rovers

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 12:56Calcio estero
03.11.2026 12:56Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Non a caso amano definirsi "The world's greenest football club". Oltre sessanta piante da interno sistemate nello spogliatoio prima della partita: è la curiosa iniziativa del Forest Green Rovers, club della quinta divisione inglese che ha trasformato il proprio tempio in una sorta di oasi verde in occasione della sfida di National League contro l'Harrogate Town.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione con la Plants & Flowers Foundation Holland e la psicologa dello sport Josephine Perry, con l'obiettivo di creare un ambiente più rilassante per ridurre lo stress e favorire la concentrazione dei calciatori. Il progetto è stato presentato durante la Settimana internazionale della consapevolezza sullo stress. Secondo una ricerca commissionata dalla fondazione, il 30% dei britannici ritiene che la presenza di piante negli ambienti chiusi contribuisca a diminuire lo stress, mentre il 26% ha indicato i momenti che precedono un evento sportivo come una delle principali fonti di tensione. Perry ha spiegato che gli spazi ricchi di vegetazione possono favorire calma e concentrazione, pur sottolineando che non esistono prove scientifiche che dimostrino un miglioramento diretto delle prestazioni sportive.

I giocatori hanno ammesso di non aver mai visto nulla di simile, ma hanno apprezzato l'iniziativa. Anche il tecnico Yan Klukowski ha evidenziato l'importanza di curare non solo la preparazione fisica, ma anche quella mentale per affrontare al meglio la pressione delle partite. L'idea si inserisce perfettamente nella filosofia del Forest Green Rovers, da anni considerato uno dei club più sostenibili al mondo. La società è stata la prima a ottenere la certificazione di neutralità carbonica, utilizza energie rinnovabili e promuove un'alimentazione vegana come parte della propria identità. Il fondatore Dale Vince ha sostenuto il progetto, spiegando che, se le piante migliorano il benessere negli uffici, vale la pena sperimentarne gli effetti anche all'interno di uno spogliatoio. Per la cronaca, la squadra ha pareggiato per 2-2 contro l'Harrogate Town.

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