Saudi Pro League meglio della Ligue 1? Zeze contro Ronaldo: “Francia ancora superiore”

Nel 2024 il portoghese Cristiano Ronaldo criticò duramente il livello della Ligue 1 confrontandolo con quello della Saudi Pro League dove era sbarcato da pochi mesi per vestire la maglia dell’Al-Nassr ed essere uomo copertina del campionato dell’Arabia Saudita. Parole ora criticate da un altro protagonista del campionato come il difensore Nathan Zézé reduce dal trasferimento dal Nantes al NEOM nel 2025.

Le parole di Cristiano Ronaldo nel 2024

“Questo campionato è più difficile e non lo dico perché ci gioco. - spiegò Ronaldo in un'intervista di ormai due anni fa - Non mi interessa cosa dice la gente. I giocatori dovrebbero venire a giocare quì. Provate a correre a 38, 39, 40 gradi, sudando. Venite a giocare qui e vedrete. Non mi credete? Venite. Non mi interessa cosa pensa la gente. In Francia conta solo il PSG. Gli altri sono finiti”,

La risposta di Zézé

Intervistato da Transfermarkt il difensore Nathan Zeze ha però criticato questa visione del campione lusitano: “Non credo che questo campionato sia superiore, la Ligue 1 è ancora un gradino sopra, anche se il livello di intensità non è poi tanto diverso. Quando giochi con una squadra di bassa classifica però non ci sono molti tifosi e avendo giocato al Nantes so quanto siano importanti. - prosegue il classe 2005 - Qui l'entusiasmo è minore perché il calcio è meno sviluppato rispetto alla Francia e questo è uno degli aspetti negativi. Ci sono stadi dove non si respira molta atmosfera, ma quando giochi contro le grandi squadre, i tifosi ci sono”.