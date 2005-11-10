Morte Jesus de Miguel il cordoglio della UEFA: 1 minuto di silenzio in tutte le gare europee

La morte di Jesus de Miguel ha scosso l'intero mondo del calcio. Alla pioggia di messaggi di cordoglio si è unita anche la UEFA, che ha voluto rendere omaggio all'attaccante del Tenerife scomparso all'età di 30 anni. Il presidente Aleksander Ceferin ha affidato il proprio messaggio a parole cariche di emozione: "Siamo distrutti dalla morte di Jesús de Miguel Alameda. Abbiamo cercato le parole, ma abbiamo trovato soltanto il silenzio. In quel silenzio ci sono i nostri cuori e i nostri pensieri, rivolti alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra, a tutto il CD Tenerife e a tutti coloro che piangono questa tragica perdita".

Per onorare la memoria dell'attaccante, la UEFA ha infine disposto un minuto di silenzio prima di tutte le partite delle competizioni europee in programma questa settimana. Una decisione che testimonia quanto la tragedia abbia colpito non solo il calcio spagnolo, ma l'intero panorama calcistico internazionale.