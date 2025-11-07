Antony è rinato a Siviglia, messaggio ad Ancelotti: "Lavoro per meritarmi la chiamata"

Il caso Antony continua a far discutere in Inghilterra. Il brasiliano, pagato quasi 100 milioni di euro dal Manchester United all’Ajax, non è mai riuscito a imporsi in Premier League. Eppure, bastato il trasferimento al Real Betis per ritrovare tutto il suo talento: in Andalusia, il 24enne esterno ha finalmente mostrato il potenziale da stella che aveva solo lasciato intravedere a Old Trafford.

I numeri parlano chiaro: con la maglia dei Red Devils aveva segnato 12 gol e servito 5 assist in 92 partite; con il Betis, dopo la rete segnata al Lione in Europa League, è già arrivato a 15 gol e 10 assist in appena 36 presenze. Antony è diventato il leader tecnico della squadra di Manuel Pellegrini, decisivo anche ieri contro il Lione con il gol del definitivo 2-0. Ha partecipato a cinque delle ultime sette reti del Betis tra campionato ed Europa, confermando il suo straordinario momento di forma.

Nonostante ciò, Carlo Ancelotti non lo ha convocato per la Seleção, scelta che ha acceso il dibattito in Brasile. L’esterno, però, non si è scomposto: "Ancelotti sta facendo un grande lavoro. Ci sono tanti giocatori nel mio ruolo, ma continuerò a lavorare per meritarmi la chiamata. Vestire la maglia del Brasile è il mio sogno". Determinato e ispirato, Antony sogna il Mondiale dell’estate prossima. Nel frattempo, illumina Siviglia e trascina il Betis con gol, carisma e una rinascita che profuma di rivincita.